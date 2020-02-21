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Вирусологи в спортивных костюмах понесут ответственность – Зеленский

Пятница, 21 февраля 2020, 19:54
Вирусологи в спортивных костюмах понесут ответственность – Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал, что заказчики и организаторы протестов против размещения эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев в Новых Санжарах понесут уголовную ответственность.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Мы знаем, что кое-кто сознательно и умышленно сеял среди людей панику, а затем подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы понесут ответственность...

Фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах.

Ранее они уже были замечены как "уважаемые аграрии", выступающие против рынка земли.

Всем им я хочу сказать: есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции. Есть интересы Украины. В такие моменты ей нужна не фейковая, а настоящая солидарность. В такие времена победы и поражения - общие, и ответственность - общая. Для кого-то политическая, а для кого-то криминальная".

Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийкоронавирусУкраинаакции
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