Вирусологи в спортивных костюмах понесут ответственность – Зеленский
Президент Владимир Зеленский пообещал, что заказчики и организаторы протестов против размещения эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев в Новых Санжарах понесут уголовную ответственность.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Мы знаем, что кое-кто сознательно и умышленно сеял среди людей панику, а затем подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы понесут ответственность...
Фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах.
Ранее они уже были замечены как "уважаемые аграрии", выступающие против рынка земли.
Всем им я хочу сказать: есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции. Есть интересы Украины. В такие моменты ей нужна не фейковая, а настоящая солидарность. В такие времена победы и поражения - общие, и ответственность - общая. Для кого-то политическая, а для кого-то криминальная".
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Предыстория:
- Местные жители, узнав, что эвакуированных повезут в Новые Санжары, еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских.
- Правоохранители открыли по данному факту 5 уголовных производств.