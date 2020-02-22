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У Раді розслідуватимуть атаку бойовиків на українські позиції 18 лютого

Субота, 22 лютого 2020, 00:38
У Раді розслідуватимуть атаку бойовиків на українські позиції 18 лютого

Парламентських комітет з питань національної безпеки та оборони створить робочу групу, яка буде розслідувати атаку проросійських бойовиків на позиції Об’єднаних сил на Донбасі, що відбулась 18 лютого.

Джерело: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам, передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Є оперативні відео, які мають закритий характер. Тому ми вирішили створити робочу групу. Представники комітету, які в неї увійдуть, мають доступ до державної таємниці, зможуть в рамках робочої групи ознайомитися з деталями і отримати інформацію. Група працюватиме таким чином: посилаємо запит в Генштаб, домовляємося про час, аналізуємо матеріали, після чого буде фінальну доповідь на комітеті".

Деталі: Члени вказаного комітету будуть отримувати інформацію про події на фронті кожного дня. Про це раніше заявила нардепка ("СН") і членкиня комітету з нацбезпеки Ірина Верещук.

Передісторія:

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.
  • Підрозділи ОС дали відсіч, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
  • Президент Володимир Зеленський вважає прорив бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасВерховна РадавійнаОб'єднані сили на Донбасі
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