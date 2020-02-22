У Раді розслідуватимуть атаку бойовиків на українські позиції 18 лютого

185 переглядів
Субота, 22 лютого 2020, 01:38

Парламентських комітет з питань національної безпеки та оборони створить робочу групу, яка буде розслідувати атаку проросійських бойовиків на позиції Об’єднаних сил на Донбасі, що відбулась 18 лютого.

Джерело: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам, передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Є оперативні відео, які мають закритий характер. Тому ми вирішили створити робочу групу. Представники комітету, які в неї увійдуть, мають доступ до державної таємниці, зможуть в рамках робочої групи ознайомитися з деталями і отримати інформацію. Група працюватиме таким чином: посилаємо запит в Генштаб, домовляємося про час, аналізуємо матеріали, після чого буде фінальну доповідь на комітеті".

Деталі: Члени вказаного комітету будуть отримувати інформацію про події на фронті кожного дня. Про це раніше заявила нардепка ("СН") і членкиня комітету з нацбезпеки Ірина Верещук.

Передісторія:

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.
  • Підрозділи ОС дали відсіч, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
  • Президент Володимир Зеленський вважає прорив бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися.

Українська правда
Теми: ООС Донбас Верховна Рада війна Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої "Мінськом" зброї  21 лютого 2020, 07:10
Росіяни обстріляли кладовище із забороненої арти, понад 10 могил зруйновані – ООС 20 лютого 2020, 17:13
На Донбасі 11 обстрілів, працюють снайпери 20 лютого 2020, 07:25
Усі новини
Головні новини
Зеленський визначився зі складом робочої групи, яка оцінить медреформу – указ
"Шахтар" готовий надати свій літак для евакуації решти українців з Уханя
Вірусологи у спортивних костюмах понесуть відповідальність – Зеленський
Зеленський: Історія з коронавірусом – це черговий іспит для нас
Усі новини
думка

Чи були серед наших предків вегетаріанці?

ТаблоID

"Баффі переможниця вампірів": як виглядають актори серіалу зараз

здоров'я

Почервоніння та висипи на обличчі: 10 причин, чому вони з'являються