Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу, которая будет расследовать атаку пророссийских боевиков на позиции Объединенных сил на Донбассе, что произошла 18 февраля.

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Представители комитета, которые в нее войдут, имеют доступ к государственной тайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить информацию. Группа будет работать следующим образом: посылаем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, анализируем материалы, после чего будет финальный доклад на комитете", - сказал Арахамия журналистам в пятницу в Киеве".

Детали: Члены указанного комитета будут получать информацию о событиях на фронте каждый день. Об этом ранее заявила нардеп ("СН") и члена комитета по нацбезопасности Ирина Верещук.

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