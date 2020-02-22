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В Раде будут расследовать атаку боевиков на украинские позиции 18 февраля

Суббота, 22 февраля 2020, 00:38
В Раде будут расследовать атаку боевиков на украинские позиции 18 февраля

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу, которая будет расследовать атаку пророссийских боевиков на позиции Объединенных сил на Донбассе, что произошла 18 февраля.

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Представители комитета, которые в нее войдут, имеют доступ к государственной тайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить информацию. Группа будет работать следующим образом: посылаем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, анализируем материалы, после чего будет финальный доклад на комитете", - сказал Арахамия журналистам в пятницу в Киеве".

Детали: Члены указанного комитета будут получать информацию о событиях на фронте каждый день. Об этом ранее заявила нардеп ("СН") и члена комитета по нацбезопасности Ирина Верещук.

Предыстория:

  • Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.
  • Подразделения ОС дали отпор, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
  • Президент Владимир Зеленский считает прорыв боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс, который начал продвигаться.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассВерховная РадавойнаОбъединенные силы на Донбассе
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