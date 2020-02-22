Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна

Обласний суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадицію Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в убивстві Катерини Гандзюк, до України.

Джерело: сайт Бургаса gramofona.com, джерела УП в Офісі генпрокурора України

Деталі: Зазначається, що під час слухання Левін та його болгарський адвокат зробили все можливе, щоб відкласти екстрадицію. Серед висунутих аргументів були погані умови ув'язнення в Україні.

Сам Левін наполягав, що не хоче повертатися на батьківщину. Він сказав, що якщо його екстрадують в Україну, його посадять у таємну в'язницю, де до нього застосовуватимуться силові методи.

Левін висловив повну готовність допомагати українським слідчим з Болгарії. Він навіть сказав, що погодився пройти детектор брехні.

У свою чергу, прокурор у справі Георгій Чинев заявив, що немає підстав для відстрочки екстрадиції.

Суддя Катя Георгієва відхилила аргументи захисту як необґрунтовані.

Дослівно Бургаський окружний суд: "Немає жодних причин чи доказів, які б погоджувались з тим, що особу в Україні будуть піддавати насильству, катуванню чи жорстокому, нелюдському або принизливому покаранню, або що її права, пов'язані з кримінальним переслідуванням відповідно до вимог міжнародного права, не гарантуються".

Деталі: Джерела в Офісі генпрокурора України підтвердили "Українській правді" прийняття рішення про екстрадицію судом Бургаса, водночас підкресливши, що воно не набуло законної сили, оскільки може бути оскаржене протягом 7 днів.

Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.

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