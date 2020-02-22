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Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна

Субота, 22 лютого 2020, 11:46
Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна

Обласний суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадицію Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в убивстві Катерини Гандзюк, до України.

Джерело: сайт Бургаса gramofona.com, джерела УП в Офісі генпрокурора України

Деталі: Зазначається, що під час слухання Левін та його болгарський адвокат зробили все можливе, щоб відкласти екстрадицію. Серед висунутих аргументів були погані умови ув'язнення в Україні.

Сам Левін наполягав, що не хоче повертатися на батьківщину. Він сказав, що якщо його екстрадують в Україну, його посадять у таємну в'язницю, де до нього застосовуватимуться силові методи.

Левін висловив повну готовність допомагати українським слідчим з Болгарії. Він навіть сказав, що погодився пройти детектор брехні.

У свою чергу, прокурор у справі Георгій Чинев заявив, що немає підстав для відстрочки екстрадиції.

Суддя Катя Георгієва відхилила аргументи захисту як необґрунтовані.

Дослівно Бургаський окружний суд: "Немає жодних причин чи доказів, які б погоджувались з тим, що особу в Україні будуть піддавати насильству, катуванню чи жорстокому, нелюдському або принизливому покаранню, або що її права, пов'язані з кримінальним переслідуванням відповідно до вимог міжнародного права, не гарантуються".

Деталі: Джерела в Офісі генпрокурора України підтвердили "Українській правді" прийняття рішення про екстрадицію судом Бургаса, водночас підкресливши, що воно не набуло законної сили, оскільки може бути оскаржене протягом 7 днів.

Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

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Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
  • Олексію Левіну оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк взимку 2019 року. Та згодом у квітні Генпрокуратура змінила статтю. За версією офіційного слідства, він разом із головою Херсонської облради Владиславом Мангером організував замовлення нанесення тяжких тілесних Гандзюк, що спричинило смерть.

Українська правда

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Теми: Болгаріянапад на ГандзюкГенпрокуратурасуд
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