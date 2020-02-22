Голова Тернопільської ОДА пішов у відставку через евакуацію українців з Китаю
Субота, 22 лютого 2020, 13:57
Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля у зв’язку з ситуацією, що виникла в області через повернення українців з Китаю.
Джерело: пресслужба президента
Дослівно: "У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням".
Що передувало: 18 і 19 лютого на в’їзді до санаторію "Медобори", що неподалік від Тернополя, мешканці провели молебень проти розміщення у санаторії евакуйованих з Китаю українців.
Передісторія:
- 20 лютого 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з Уханя, поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Місцеві мешканці, дізнавшись, що евакуйованих із Китаю українців та іноземців повезуть у Нові Санжари, ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень стосовно подій у Нових Санжарах.
Українська правда