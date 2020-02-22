Голова Тернопільської ОДА пішов у відставку через евакуацію українців з Китаю

Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля у зв’язку з ситуацією, що виникла в області через повернення українців з Китаю.

Джерело: пресслужба президента

Дослівно: "У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням".

Що передувало: 18 і 19 лютого на в’їзді до санаторію "Медобори", що неподалік від Тернополя, мешканці провели молебень проти розміщення у санаторії евакуйованих з Китаю українців.

Передісторія: