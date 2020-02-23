Термін обсервації для евакуйованих з Китаю не збільшуватимуть – МОЗ

263 перегляди
Неділя, 23 лютого 2020, 15:39

Термін обсервації для евакуйованих з Китаю українців становитиме 14 днів.

Джерело: заступник міністра охорони здоров`я Віктор Ляшко на брифінгу в неділю, повідомляє Укрінформ

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів про начебто довший інкубаційний період коронавірусу, Ляшко послався на офіційну інформацію і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Він також повідомив, що стан іноземної громадянки, якій в обсервації у Нових Санжарах знадобилася допомога гастроентеролога, стабільний.

Пряма мова: "Дієту, яка необхідна при загостренні хронічної гастроентерологічної хвороби, забезпечує харчоблок медцентру. Місцеві лікарі дотримуються плану лікування і перебувають на зв'язку з вузькопрофільними спеціалістами".

Передісторія:

  • 22 лютого влада китайської провінції Хубей заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути набагато довшим за 14 днів. Так, у 70-річного жителя симптоми захворювання з'явилися тільки через 27 днів після зараження.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що інкубаційний період нового коронавірусу Covid-19 складає 14 днів, і світові науковці його не збільшують.

Теми: коронавірус МОЗ Полтавська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Італії підтвердили 132 випадки коронавірусу, Венеція скасувала карнавал 23 лютого 2020, 15:15
"Шахтар" під контролем Зеленського готує політ до Уханя – гендиректор 23 лютого 2020, 14:01
Хлопці, яких називали "тітушками", запевняють, що родом з Нових Санжар 23 лютого 2020, 13:09
Усі новини
Головні новини
Під Офісом президента вимагають звільнити Авакова
У Нових Санжарах захворіла евакуйована, але не на коронавірус - МОЗ
В Україну не пустили ще двох російських пропагандистів
Україну зачепить циклон Ксантипп: дощ, вітер, хуртовини
Усі новини
Житло

Які бактерії живуть в нашій оселі та чи можуть вони нам зашкодити?

здоров'я

Як впоратися з пониженим тиском?

здоров'я

Як мати чисту шкіру без прищів: 11 порад на основі наукових даних