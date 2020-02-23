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Термін обсервації для евакуйованих з Китаю не збільшуватимуть – МОЗ

Неділя, 23 лютого 2020, 14:39
Термін обсервації для евакуйованих з Китаю не збільшуватимуть – МОЗ

Термін обсервації для евакуйованих з Китаю українців становитиме 14 днів.

Джерело: заступник міністра охорони здоров`я Віктор Ляшко на брифінгу в неділю, повідомляє Укрінформ

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів про начебто довший інкубаційний період коронавірусу, Ляшко послався на офіційну інформацію і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Він також повідомив, що стан іноземної громадянки, якій в обсервації у Нових Санжарах знадобилася допомога гастроентеролога, стабільний.

Пряма мова: "Дієту, яка необхідна при загостренні хронічної гастроентерологічної хвороби, забезпечує харчоблок медцентру. Місцеві лікарі дотримуються плану лікування і перебувають на зв'язку з вузькопрофільними спеціалістами".

Передісторія:

  • 22 лютого влада китайської провінції Хубей заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути набагато довшим за 14 днів. Так, у 70-річного жителя симптоми захворювання з'явилися тільки через 27 днів після зараження.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що інкубаційний період нового коронавірусу Covid-19 складає 14 днів, і світові науковці його не збільшують.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗПолтавська область
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