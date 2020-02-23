Срок обсервации для эвакуированных из Китая не будут увеличивать - МОЗ

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Воскресенье, 23 февраля 2020, 15:39

Срок обсервации для эвакуированных из Китая украинцев составит 14 дней.

Источник: замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, сообщает Укринформ

Детали: Отвечая на вопрос журналистов о якобы более длинном инкубационном периоде коронавируса, Ляшко сослался на официальную информацию и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Он также сообщил, что состояние иностранной гражданки, которой в обсервации в Новых Санжарах понадобилась помощь гастроэнтеролога, стабильное.

Прямая речь: "Диету, которая необходима при обострении хронической гастроэнтерологической болезни, обеспечивает пищеблок медцентра. Местные врачи придерживаются плана лечения и находятся на связи с узкопрофильными специалистами".

Предыстория:

  • 22 февраля власти китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть намного дольше, чем 14 дней. Так, у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что инкубационный период нового коронавируса Covid-19 составляет 14 дней, и мировые ученые его не увеличивают.

Темы: коронавирус Минздрав Полтавская область


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