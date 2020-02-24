Головні новини неділі і ночі: в Україну не пустили пропагандистів, коронавірус в Італії, Венеція скасувала карнавал

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Понеділок, 24 лютого 2020, 08:00

В Італії зросла кількість людей, які заразилися COVID-19, в Україну не пустили ще двох російських пропагандистів – новини, які були актуальні 23 лютого.

Про COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я Італії, 129 осіб знаходяться під наглядом у лікарні, з них 26 пацієнтів знаходяться в реанімації, ще 22 людини перебувають під наглядом в домашніх умовах.

У Венеції, яка знаходиться в регіоні Венето, достроково завершили знаменитий карнавал, який розпочався 16 лютого і повинен був закінчитися 25 лютого.

Про пропагандистів

У суботу в аеропорту "Київ" ("Жуляни") знову відмовили у пропуску в Україну двом громадянам Росії, які працюють у сфері масової інформації.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Теми: Росія Італія


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