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Главные новости воскресенья и ночи: в Украину не пустили пропагандистов, коронавирус в Италии, Венеция отменила карнавал

Понедельник, 24 февраля 2020, 07:00

В Италии возросло количество людей, заразившихся COVID-19, в Украину не пустили еще двух российских пропагандистов – новости, которые были актуальны 23 февраля.

О  COVID-19

По данным Министерства здравоохранения Италии, 129 человек находятся под наблюдением в больнице, из них 26 пациентов находятся в реанимации, еще 22 человека наблюдаются в домашних условиях.

В Венеции, которая находится в регионе Венето, досрочно завершили знаменитый карнавал, который начался 16 февраля и должен был закончиться 25 февраля.

О пропагандистах

В субботу в аэропорту "Киев" ("Жуляны") снова отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, которые работают в сфере массовой информации.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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Темы: РосcияИталия
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