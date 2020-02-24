Китай дозволив здоровим нерезидентам Уханя покинути карантинне місто

Влада Китаю дозволила нерезидентам Уханя покинути карантинне місто в епіцентрі вірусної епідемії в Китаї, якщо у них немає симптомів хвороби і вони ніколи не контактували з пацієнтами.

Джерело: AFP з посиланням на владу КНР, дані центру Джона Хопкінса

Деталі: Ухань, місто з населенням 11 мільйонів людей, було заблоковане з 23 січня: влада припинила транспортне сполучення з містом, щоб зупинити спалах нового коронавірусу.

Однак інфекція продовжує поширюватися не лише Китаєм, але й світом.

За останніми даними, в світі вірусом COVID 2019 заразилися вже 79 360 осіб, із них 77 150 людей – на материковій частині Китаю.

Ще 763 випадки підтверджені в Південній Кореї, 157 – в Італії, 147 – у Японії, 89 – у Сінгапурі, 74 – в Гонконзі, 43 – в Ірані, 35 – у Таїланді, 35 – у США, 28 – на Тайвані, по 22 – у Малайзії та Австралії, по 16 – у Німеччині і В'єтнамі, 13 – в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Померли від COVID 2019 вже 2 619 осіб (2 495 – у провінції Хубей, епіцентрі епідемії).

Одужали на даний час 25 038 осіб (із них 16 738 людей – у Хубее).

При цьому у трьох пасажирів круїзного лайнера "Diamond Princess", які повернулися додому в Ізраїль та Японію, виявили ознаки зараження коронавірусом, хоча тести на зараженому лайнері показали негативний результат, що дозволило туристам зійти на берег.