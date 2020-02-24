У трьох пасажирів Diamond Princess виявили COVID-19 після повернення додому

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Понеділок, 24 лютого 2020, 00:00

У трьох пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, які повернулися додому в Ізраїль і Японію, виявили ознаки зараження коронавірусом.

Джерело: CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, The Guardian

Деталі: В Ізраїлі повідомили про другий зареєстрований випадок зараження вірусом COVID-19: інфікований - колишній пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який повернувся на батьківщину минулого тижня.

Перший випадок коронавірусом було зафіксовано 21 лютого: результат тесту, проведений в Ізраїлі, виявився позитивним у жінки, яка також повернулася додому з круїзного лайнера.

Загальна кількість громадян Ізраїлю, які мають перебувати на карантині, наразі перевищує 700 осіб. Понад 300 з них вступили у тісний контакт з групою південнокорейських туристів з 18 осіб, тест на коронавірус у яких дав позитивний результат після повернення додому.

У Японії випадок зараження коронавірусом також підтверджено у 60-річної жінки, яка була пасажиром Diamond Princess та повернулася додому після карантину і тесту, що попередньо показав негативний результат. 

Що передувало: 

  • 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
  • На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • Фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них двоє – громадяни України.
  • 19 лютого перші пасажири висадилися з лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
  • Cтаном на 20 лютого внаслідок захворювання померли двоє пасажирів лайнера.

Українська правда
Теми: коронавірус Ізраїль Японія Китай


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