У трьох пасажирів Diamond Princess виявили COVID-19 після повернення додому
У трьох пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, які повернулися додому в Ізраїль і Японію, виявили ознаки зараження коронавірусом.
Джерело: CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, The Guardian
Деталі: В Ізраїлі повідомили про другий зареєстрований випадок зараження вірусом COVID-19: інфікований - колишній пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який повернувся на батьківщину минулого тижня.
Перший випадок коронавірусом було зафіксовано 21 лютого: результат тесту, проведений в Ізраїлі, виявився позитивним у жінки, яка також повернулася додому з круїзного лайнера.
Загальна кількість громадян Ізраїлю, які мають перебувати на карантині, наразі перевищує 700 осіб. Понад 300 з них вступили у тісний контакт з групою південнокорейських туристів з 18 осіб, тест на коронавірус у яких дав позитивний результат після повернення додому.
У Японії випадок зараження коронавірусом також підтверджено у 60-річної жінки, яка була пасажиром Diamond Princess та повернулася додому після карантину і тесту, що попередньо показав негативний результат.
Що передувало:
- 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
- На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
- Фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них двоє – громадяни України.
- 19 лютого перші пасажири висадилися з лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
- Cтаном на 20 лютого внаслідок захворювання померли двоє пасажирів лайнера.