Гончарук про коронавірус: Уряд максимально мобілізований

Уряд максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні, робота всіх служб скоординована, запевняє прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Джерело: Telegram-канал прем’єра Гончарука

Пряма мова: "Зараз усі евакуйовані з Китаю почуваються добре. Про стан їхнього здоров‘я мені повідомляють щодня. Їхні умови перебування в обсервації – задовільні.

Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними.

В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу. Плюс, щодня ми контактуємо з ВООЗ для отримання останньої інформації щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період та інше. Наші фахівці разом із міжнародними колегами спостерігають за розвитком ситуації для оперативного реагування.

До того ж, ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах.

Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги.

Визначені також лікарні, які готові прийняти людей.

Причин для паніки немає! Не ведіться на провокації!".

Передісторія:

20 лютого 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, що є епіцентром розповсюдження коронавірусу, поселили на 14-денну обсервацію у медцентрі МВС "Нові Санжари" на Полтавщині, хоча місцеві жителі протестували проти цього.

22 лютого в людей, які перебувають в обсервації, відібрали зразки крові, які відправили до Києва для перевірки на коронавірус. Такі аналізи будуть робити кожних три дні.

За останніми даними, в світі вірусом COVID 2019 заразилися вже 79 360 осіб, із них 77 150 людей – на материковій частині Китаю. Померли від цього коронавірусу вже 2 619 осіб, одужали 25 044 осіб. У Європі вірус найбільше вразив Італію.

Влада Китаю дозволила нерезидентам Уханя покинути карантинне місто в епіцентрі вірусної епідемії в Китаї, якщо у них немає симптомів хвороби і вони ніколи не контактували з пацієнтами.

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