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Гончарук о коронавирусе: Правительство максимально мобилизовано

Понедельник, 24 февраля 2020, 09:18
Гончарук о коронавирусе: Правительство максимально мобилизовано

Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, работа всех служб скоординирована, уверяет премьер-министр Алексей Гончарук.

Источник: Telegram канал премьера Гончарука

Прямая речь: "Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации – удовлетворительные.

Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными.

В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса. Плюс, каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования.

К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах.

Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи.

Определены также больницы, которые готовы принять людей.

Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!"

Предыстория:

  • 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса, поселили на 14-дневную обсервацию в медцентре МВД "Новые Санжары" в Полтавской области, хотя местные жители протестовали проотив этого.
  • 22 февраля у людей, которые находятся в обсервации, отобрали образцы крови, которые отправили в Киев для проверки на коронавирус. Такие анализы будут делать каждые три дня.
  • По последним данным, в мире вирусом COVID 2019 заразились уже 79 360 человек, из них 77 150 человек – на материковой части Китая. Умерли от этого коронавируса уже 2619 человек, выздоровели 25044 человек. В Европе вирус больше всего поразил Италию.
  • Власти Китая разрешили нерезидентам Уханя покинуть карантинный город в эпицентре вирусной эпидемии в Китае, если у них нет симптомов болезни и они никогда не контактировали с пациентами.

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019ГончарукКабинет министровэпидемия
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