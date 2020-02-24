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У Карпатах намело 1,5 метра снігу

Понеділок, 24 лютого 2020, 11:33
У Карпатах намело 1,5 метра снігу

4 лютого у Карпатах заметіль, видимість до 30 м, висота снігового покриву подекуди сягає 154 см.

Джерело: Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Дослівно: "За даними сніголавинних станцій станом на 08:00 24.02.2020 на сніголавинній станції Пожежевська: температура повітря: -2,6°С, вітер: північно-західний 7-9 м/с, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 34-154 см, сніг свіжий, нестабільний, слабо закріплений". 

 

Деталі: На сніголавинній станції Плай: температура повітря:-3,2°С, вітер: північно-західний 24-28 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить 31-76 см, сніг свіжий, щільний, добре закріплений. 

 

На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -3,1°С, сніг, хуртовина. Висота снігового покриву становить 138 см. 

 

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, хуртовина, видимість обмежена до 30 м. Вітер західний, південно-західний 12-14 м/с. Температура повітря -6°С. 

Передісторія:

Українська правда

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Теми: погодаКарпати
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