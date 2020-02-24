В Карпатах намело 1,5 метра снега

1611 просмотров
Понедельник, 24 февраля 2020, 12:33

24 февраля в Карпатах метель, видимость до 30 м, высота снежного покрова местами достигает 154 см.

Источник: Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах, Черногорский горный поисково-спасательный пост

Дословно: "По данным снеголавинных станций, по состоянию на 08:00 24.02.2020 на снеголавинной станции Пожежевская: температура воздуха: -2,6°С, ветер: северный 7-9 м/сек, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 34-154 см, снег свежий, нестабильный, слабо закрепленный". 

 

Детали: На снеголавинной станции Плай: температура воздуха: -3,2°С, ветер: северный 24-28 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 31-76 см, снег свежий, плотный, хорошо закрепленый. 

 

На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -3,1°С, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 138 см.

На горе Поп Иван Черногорский облачно, метель, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный, юго-западный 12-14 м/с. Температура воздуха -6°С. 

 

Предыстория:

Украинская правда
Темы: погода Карпаты


powered by lun.ua
Материалы по теме
Синоптик анонсировала скорое потепление 24 февраля 2020, 11:38
5 поездов задерживются: ветер повалил деревья на рельсы 24 февраля 2020, 11:06
Киев стал в пробках из-за мокрого снега 24 февраля 2020, 10:00
Все новости
Главные новости
Еще один суд возобновил Насирова на посту главы ДФС
Гончарук о коронавирусе: Правительство максимально мобилизовано
В Италии третий человек умер от коронавируса, 149 инфицированных
Трамп заявил, что хотел бы примирения между Украиной и Россией
Все новости
Культура

Как устроен украинский стендап

здоровье

Я все время устаю. Что это?

психология

9 необычных признаков того, что вы находитесь в хроническом стрессе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!