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В Карпатах намело 1,5 метра снега

Понедельник, 24 февраля 2020, 11:33
В Карпатах намело 1,5 метра снега

24 февраля в Карпатах метель, видимость до 30 м, высота снежного покрова местами достигает 154 см.

Источник: Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах, Черногорский горный поисково-спасательный пост

Дословно: "По данным снеголавинных станций, по состоянию на 08:00 24.02.2020 на снеголавинной станции Пожежевская: температура воздуха: -2,6°С, ветер: северный 7-9 м/сек, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 34-154 см, снег свежий, нестабильный, слабо закрепленный". 

 

Детали: На снеголавинной станции Плай: температура воздуха: -3,2°С, ветер: северный 24-28 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 31-76 см, снег свежий, плотный, хорошо закрепленый. 

 

На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -3,1°С, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 138 см. 

 

На горе Поп Иван Черногорский облачно, метель, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный, юго-западный 12-14 м/с. Температура воздуха -6°С. 

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: погодаКарпаты
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