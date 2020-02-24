Опитування: половина українців не знає, хто такий новий глава ОП Єрмак  

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Понеділок, 24 лютого 2020, 15:19

Майже половина українців не знають, хто такий новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Джерело: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року

Деталі: Така відповідь пропонувалася як варіант під час визначення рівня довіри до політиків та громадських діячів.

Зокрема, 43,5% опитаних відповіли, що не знають Андрія Єрмака. На другому місці по "незнанню" виявився політв’язень Олег Сенцов (12%). В опитуванні не запитували про колишнього голову ОП Андрія Богдана.

Зазначимо, що лише до двох з-поміж тих, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, довіра висловлюється частіше, ніж недовіра: Володимир Зеленський (йому довіряють 52% опитаних, не довіряють – 39%) та Сенцов (відповідно 39% і 33%).

 
скріншот

В опитуванні взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Читайте також: Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?

Передісторія:

  • Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали би лише 40% опитаних.

Українська правда
Теми: Андрій Єрмак українці


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