Опрос: половина украинцев не знает, кто такой новый глава ОП Ермак

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Понедельник, 24 февраля 2020, 15:19

Почти половина украинский не знают, кто такой новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года

Детали: Такой ответ предлагался как вариант при определении уровня доверия к политикам и общественным деятелям.

В частности, 43,5% опрошенных ответили, что не знают Андрея Ермака. На втором месте по "незнанию" оказался политзаключенный Олег Сенцов (12%).

Отметим, что только в двух из тех, чье имя было представлено в опроснике, доверие выражается чаще, чем недоверие: Владимир Зеленский (ему доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 39%) и Сенцов (соответственно 39% и 33%).

 
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В опросе приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Предыстория:

  • Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы только 40% опрошенных.

Украинская правда
Темы: Андрей Ермак украинцы


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