Телеканал ATR через відсутність фінансування звернувся до Європарламенту

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Понеділок, 24 лютого 2020, 20:08

Кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європейського Парламенту та Європейської Комісії по фінансову допомогу.

Джерело: ATR

Дослівно: Європейський Парламент у Резолюції "Щодо ситуації з дотриманням прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар", схваленої 4 лютого 2016 року, засудив незаконне закриття зокрема телеканалу ATR...та закликав Європейську Комісію розширити необхідну фінансову допомогу ЗМІ у вигнанні в Україні.

Телеканал ATR сьогодні як ніколи потребує такої фінансової допомоги, оскільки знаходиться на межі закриття та втрачає надії на отримання найближчим часом допомоги з боку власної держави.

Ми просимо вас на виконання положень вищезгаданої резолюції Європарламенту забезпечити єдиний в світі кримськотатарський телеканал ATR необхідну фінансовою допомогою на постійній основі".

Деталі: У зверненні також повідомляється, що телеканал не може отримати виділені державою кошти на 2020 рік "через штучно створені бюрократичні перепони та суперечливе тлумачення нормативних актів окремими органами державної влади".

До відома: За інформацією телеканалу, цільовою аудиторією АТR є понад 2,5 мільйона жителів тимчасово окупованого Криму, а також жителі материкової частини України і чисельна кримськотатарська діаспора в Туреччині, Румунії, Литві, Польщі.

Телеканал мовить цілодобово українською, кримськотатарською та російською.

Що передувало: 10 лютого ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.

Асоціація польських журналістів (SDP) висловила підтримку кримськотатарському телеканалу.

Передісторія:

  • ATR отримує фінансову підтримку з держбюджету з 2016 року за рахунок програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.
  • Через проблеми із фінансуванням канал на 90% скоротив виробництво власних програм, скорочено 45% колективу, скорочено випуски новин і припинено прямі ефіри.

Українська правда
Теми: кримські татари ЗМІ Європарламент Єврокомісія


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