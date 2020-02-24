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Телеканал ATR из-за отсутствия финансирования обратился в Европарламент

Понедельник, 24 февраля 2020, 19:08
Телеканал ATR из-за отсутствия финансирования обратился в Европарламент

Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европейский Парламент и Европейскую Комиссию за финансовой помощью.

Источник: ATR

Дословно: "Европейский Парламент в Резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности, прав крымских татар" от 4 февраля 2016 года осудил незаконное закрытие, в частности, телеканала ATR...и призвал Европейскую Комиссию расширить необходимую финансовую помощь СМИ в изгнании в Украине.

Телеканал ATR сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежду на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства.

Мы просим вас во исполнение положений вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR необходимой финансовой помощью на постоянной основе".

Детали: В обращении также сообщается, что телеканал не может получить выделенные государством средства на 2020 год "из-за искусственно созданных бюрократических препятствий и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти".

К сведению: По информации телеканала, целевой аудиторией АТR является более 2,5 миллиона жителей временно оккупированного Крыма, а также жители материковой части Украины и численная крымскотатарская диаспора в Турции, Румынии, Литве, Польше.

Телеканал вещает круглосуточно на украинском, крымскотатарском и русском языках.

Что предшествовало: 10 февраля ATR заявил о блокировании счетов и финансирования из госбюджета.

Ассоциация польских журналистов (SDP) выразила поддержку крымскотатарскому телеканалу.

Предыстория:

  • ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
  • Из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, отменены выпуски новостей и прямые эфиры.

Украинская правда
Темы: крымские татарыСМИЕвропарламентЕврокомиссия
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