На лайнері "Diamond Princess" перші жертви від коронавірусу
На круїзному лайнері "Diamond Princess" зафіксували перші смерті від коронавіруса – станом на 20 лютого померли двоє пасажирів.
Джерело: CNN, Радіо свобода
Дослівно: "Міністерство охорони здоров'я Японії щойно підтвердило, що сьогодні два пасажира круїзного лайнера "Diamond Princess" померли від нового коронавірусу".
Деталі: Відзначається, що обом загиблим було за 80 років, але їх особистості і стать наразі невідомі.
Детальнішу інформацію про померлих очікують пізніше.
За даними Радіо Свобода, на борту "Diamond Princess" також діагностували коронавірус у двох громадян Росії.
Російське посольство в Японії повідомило, що найближчим часом хворих доставлять до лікарні.
Раніше коронавірус також виявили у ще двох пасажирів-росіян лайнера.
Загалом на борту корабля було зафіксовано 624 випадки коронавіруса.
Що було раніше: 19 лютого перші пасажири висадилися з охопленого коронавірусом круїзного лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
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Передісторія:
- 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері "Diamond Princess" з 3700 людьми з 56 країн.
- На борту перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу. Підхопили коронавірус двоє українців.
- Лайнер перебуває на карантині до 19 лютого.