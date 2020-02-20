На круїзному лайнері "Diamond Princess" зафіксували перші смерті від коронавіруса – станом на 20 лютого померли двоє пасажирів.

Джерело: CNN, Радіо свобода

Дослівно: "Міністерство охорони здоров'я Японії щойно підтвердило, що сьогодні два пасажира круїзного лайнера "Diamond Princess" померли від нового коронавірусу".

Деталі: Відзначається, що обом загиблим було за 80 років, але їх особистості і стать наразі невідомі.

Детальнішу інформацію про померлих очікують пізніше.

За даними Радіо Свобода, на борту "Diamond Princess" також діагностували коронавірус у двох громадян Росії.

Російське посольство в Японії повідомило, що найближчим часом хворих доставлять до лікарні.

Раніше коронавірус також виявили у ще двох пасажирів-росіян лайнера.

Загалом на борту корабля було зафіксовано 624 випадки коронавіруса.

Що було раніше: 19 лютого перші пасажири висадилися з охопленого коронавірусом круїзного лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.

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