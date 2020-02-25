Посада державного санітарного лікаря буде відновлена – МОЗ

Кабмін планує відновити посаду головного державного санітарного лікаря, який має опікуватись заходами для боротьби з епідеміями.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "...коли є загроза виникнення епідемії, більшість питань лягає на все ж таки на головного державного санітарного лікаря в країні. Ця посада була у свій час ліквідована, зараз вона буде рішенням уряду відновлена і найближчим часом будуть покладені функції головного державного санітарного лікаря на заступника міністра".

Деталі: Ляшко вкотре наголосив, що міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька два тижні перебуватиме в обсервації у Нових Санжарах.

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