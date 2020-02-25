Посада державного санітарного лікаря буде відновлена – МОЗ

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Вівторок, 25 лютого 2020, 01:24

Кабмін планує відновити посаду головного державного санітарного лікаря, який має опікуватись заходами для боротьби з епідеміями.  

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "...коли є загроза виникнення епідемії, більшість питань лягає на все ж таки на головного державного санітарного лікаря в країні. Ця посада була у свій час ліквідована, зараз вона буде рішенням уряду відновлена і найближчим часом будуть покладені функції головного державного санітарного лікаря на заступника міністра".

Деталі: Ляшко вкотре наголосив, що міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька два тижні перебуватиме в обсервації у Нових Санжарах. 

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Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.
  • Уряд посилив заходи безпеки: в аеропортах і на пунктах пропуску у всіх, хто приїхав з країн із зареєстрованими випадками захворювання на коронавірус, перевірятимуть температуру.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: МОЗ Кабінет міністрів здоров'я


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