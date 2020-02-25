Посада державного санітарного лікаря буде відновлена – МОЗ
Кабмін планує відновити посаду головного державного санітарного лікаря, який має опікуватись заходами для боротьби з епідеміями.
Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова"
Пряма мова: "...коли є загроза виникнення епідемії, більшість питань лягає на все ж таки на головного державного санітарного лікаря в країні. Ця посада була у свій час ліквідована, зараз вона буде рішенням уряду відновлена і найближчим часом будуть покладені функції головного державного санітарного лікаря на заступника міністра".
Деталі: Ляшко вкотре наголосив, що міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька два тижні перебуватиме в обсервації у Нових Санжарах.
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Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя
Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.
- Уряд посилив заходи безпеки: в аеропортах і на пунктах пропуску у всіх, хто приїхав з країн із зареєстрованими випадками захворювання на коронавірус, перевірятимуть температуру.