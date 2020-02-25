Должность государственного санитарного врача будет восстановлена – МОЗ
Кабмин планирует возобновить должность главного государственного санитарного врача, что должен заниматься мерами для борьбы с эпидемиями.
Источник: заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова"
Прямая речь: "... когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на все же на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована, сейчас она будет решением правительства восстановлена и в ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача на заместителя министра".
Детали: Ляшко в очередной раз подчеркнул, что Министерка здравоохранения Звездная Скалецкая две недели будет находиться в обсервации в Новых Санжарах.
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Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя
Предыстория:
- 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
- Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
- Правительство усилило меры безопасности: в аэропортах и на пунктах пропуска у всех, кто приехал из стран с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом, будут измерять температуру.