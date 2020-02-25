Должность государственного санитарного врача будет восстановлена ​​– МОЗ

86 просмотров
Вторник, 25 февраля 2020, 01:24

Кабмин планирует возобновить должность главного государственного санитарного врача, что должен заниматься мерами для борьбы с эпидемиями.

Источник: заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "... когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на все же на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована, сейчас она будет решением правительства восстановлена ​​и в ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача на заместителя министра".

Детали: Ляшко в очередной раз подчеркнул, что Министерка здравоохранения Звездная Скалецкая две недели будет находиться в обсервации в Новых Санжарах.

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
  • Правительство усилило меры безопасности: в аэропортах и ​​на пунктах пропуска у всех, кто приехал из стран с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом, будут измерять температуру.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Минздрав Кабинет министров здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Не хотим диареи": Минздрав запретил передавать еду эвакуированным 23 февраля 2020, 19:10
Срок обсервации для эвакуированных из Китая не будут увеличивать - МОЗ 23 февраля 2020, 15:39
В Новых Санжарах заболела эвакуированная, но не коронавирусом - МОЗ 23 февраля 2020, 12:09
Все новости
Главные новости
Махинации в оборонке: у Винника и Пашинского прошли обыски
Новости 24 февраля: новая социология, коронавирус в Италии
На Закарпатье созывают эпидемкомиссию из-за вируса и "итальянских бусиков"
Консульство Украины в Милане останавливает обслуживание граждан
Все новости
здоровье

Как иметь чистую кожу без прыщей: 11 советов на основе научных данных

мнение

Были ли среди наших предков вегетарианцы?

советы

Instagram может помочь спланировать отпуск. Рассказываем как

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!