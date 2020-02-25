Кабмин планирует возобновить должность главного государственного санитарного врача, что должен заниматься мерами для борьбы с эпидемиями.

Источник: заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "... когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на все же на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована, сейчас она будет решением правительства восстановлена ​​и в ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача на заместителя министра".

Детали: Ляшко в очередной раз подчеркнул, что Министерка здравоохранения Звездная Скалецкая две недели будет находиться в обсервации в Новых Санжарах.

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