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Должность государственного санитарного врача будет восстановлена ​​– МОЗ

Вторник, 25 февраля 2020, 00:24
Должность государственного санитарного врача будет восстановлена ​​– МОЗ

Кабмин планирует возобновить должность главного государственного санитарного врача, что должен заниматься мерами для борьбы с эпидемиями.

Источник: заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "... когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на все же на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована, сейчас она будет решением правительства восстановлена ​​и в ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача на заместителя министра".

Детали: Ляшко в очередной раз подчеркнул, что Министерка здравоохранения Звездная Скалецкая две недели будет находиться в обсервации в Новых Санжарах.

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Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
  • Правительство усилило меры безопасности: в аэропортах и ​​на пунктах пропуска у всех, кто приехал из стран с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом, будут измерять температуру.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: МинздравКабинет министровздоровье
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