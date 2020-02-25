Нью-Йоркська фондова біржа реагує на епідемію коронавірусу

Індекси за результатами торгової сесії фондової біржі на Волл-стріт значно знизились на фоні побоювань впливу китайського коронавірусу COVID-19 на світову економіку.

Джерело: Reuters

Деталі: Промисловий індекс Dow Jones втратив 927 мільярдів своєї вартості у понеділок, 24 лютого. За весь же тиждень американський індекс втратив 1,33 трильйони. Dow Jones скоротився на понад 1 031, 61 пункту (3,56%) та встановився на позначці 27 960, 80 пункту.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільший компаній світу, також знизився. Нині він опинився на позначці 3 225, 89 пункту, зменшившись таким чином на 111, 86 (3,35%).

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