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Нью-Йоркська фондова біржа реагує на епідемію коронавірусу

Вівторок, 25 лютого 2020, 02:25

Індекси за результатами торгової сесії фондової біржі на Волл-стріт значно знизились на фоні побоювань впливу китайського коронавірусу COVID-19 на світову економіку.

Джерело: Reuters

Деталі: Промисловий індекс  Dow Jones втратив 927 мільярдів своєї вартості у понеділок, 24 лютого. За весь же тиждень американський індекс втратив 1,33 трильйони. Dow Jones скоротився на понад 1 031, 61 пункту (3,56%) та встановився на позначці 27 960, 80 пункту. 

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільший компаній світу, також знизився. Нині він опинився на позначці 3 225, 89 пункту, зменшившись таким чином на 111, 86 (3,35%).

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.
  • Усього за час поширення вірусу захворіла 79360 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 77150. 

Українська правда
Теми: економікакоронавірусСШАКитай
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