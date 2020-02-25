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Нью-Йоркская фондовая биржа реагирует на эпидемию коронавируса

Вторник, 25 февраля 2020, 02:25

Индексы по результатам торговой сессии фондовой биржи на Уолл-стрит значительно снизились на фоне опасений влияния китайского коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

Источник: Reuters

Детали: Промышленный индекс Dow Jones потерял 927 миллиарда своей стоимости в понедельник, 24 февраля. За все же неделю американский индекс потерял 1,33 триллиона. Dow Jones сократился более чем 1031, 61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27960, 80 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний мира, также снизился. Сейчас вине оказался на отметке 3225, 89 пункта, уменьшившись таким образом на 111, 86 (3,35%).

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.
  • Всего за время распространения вируса заболел 79360 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 77150.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: экономикакоронавирусСШАКитай
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