Нью-Йоркская фондовая биржа реагирует на эпидемию коронавируса

Индексы по результатам торговой сессии фондовой биржи на Уолл-стрит значительно снизились на фоне опасений влияния китайского коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

Источник: Reuters

Детали: Промышленный индекс Dow Jones потерял 927 миллиарда своей стоимости в понедельник, 24 февраля. За все же неделю американский индекс потерял 1,33 триллиона. Dow Jones сократился более чем 1031, 61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27960, 80 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний мира, также снизился. Сейчас вине оказался на отметке 3225, 89 пункта, уменьшившись таким образом на 111, 86 (3,35%).

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