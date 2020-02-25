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Гончарук впевнений, що в уряді немає корупціонерів

Вівторок, 25 лютого 2020, 10:27
Гончарук впевнений, що в уряді немає корупціонерів

Прем'єр-міністр України запевняє, що на найвищому рівні органів державної влади корупцію уже викорінено, однак ця проблема ще залишається на середньому рівні й на місцях.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Гончарука на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" у Києві

Пряма мова: "Багато хто відчув, що на найвищому рівні української влади корупції не стало. В уряді її точно немає. Я абсолютно впевнений, що наші міністри, нові, професійні, молоді, не мають цього недоліку".

Деталі: За його словами, це явище ще залишилося на середньому рівні і на місцях.

"І з цим ми маємо справлятися. І тут громадянське суспільство – наш важливий партнер", – наголосив він.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГончарукКабінет міністрів
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