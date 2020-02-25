Гончарук уверен, что в правительстве нет коррупционеров
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Вторник, 25 февраля 2020, 11:27
Премьер-министр Украины заверяет, что на высшем уровне органов государственной власти коррупция уже изжита, однако эта проблема еще остается на среднем уровне и на местах.
Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Гончарука на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве
Прямая речь: "Многие почувствовали, что на высшем уровне украинской власти коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. Я абсолютно уверен, что наши министры, новые, профессиональные, молодые, не имеют этого недостатка".
Детали: По его словам, это явление еще осталось на среднем уровне и на местах.
"И с этим мы должны справляться. И здесь гражданское общество – наш важный партнер", – подчеркнул он.
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