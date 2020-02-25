Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленського на виборах готові підтримати ще більше українців

Вівторок, 25 лютого 2020, 11:14
Зеленського на виборах готові підтримати ще більше українців

Якби перший тур президентських виборів відбувся у лютому 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б на 14% громадян більше, ніж у 2019 році.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 8-18 лютого

Дослівно: "Зараз найбільшу підтримку серед населення має Володимир Зеленський, за якого готові голосувати 44,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором (+14% порівняно з 2019 роком). Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (13,1%, порівняно з 2019 роком +1,4%) і Петро Порошенко (11,6%, порівняно з 2019 роком -4,3%)".

Деталі: Під час першого туру Зеленський 30% підтримки громадян України, а у другий тур виборів потрапив разом із ним 5-й президент Петро Порошенко.

Наразі, за результатами опитування, конкуренцію Зеленському міг би скласти співголова "Опозиційної платформи – за життя" Юрій Бойко.

 

Опитування проводилося з 8 по 18 лютого 2020 року Київським міжнародним інститутом соціології. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів від 18 років у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%. 

Передісторія: 

  • Раніше соціологи повідомляли, що в Україні різко зросла кількість незадоволених курсом Зеленського.
  • За результатами аналогічного лютневого опитування соцгрупи "Рейтинг" Зеленського у першому турі готові підтримати 40% громадян
  • За результатами опитування "Рейтингу", у лютому 2020 року Зеленському довіряють 51,5%, не довіряють – 41%. Соціологи відзначають, що рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%. 
  • У першому турі виборів 31 березня 2019 року за Зеленського проголосували 30.24% виборців. У другому турі  21 квітня 2019 року Зеленського підтримали 73,22% виборців.

          

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийрейтингпрезидентопитуваннясоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: