Зеленського на виборах готові підтримати ще більше українців

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Вівторок, 25 лютого 2020, 12:14

Якби перший тур президентських виборів відбувся у лютому 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б на 14% громадян більше, ніж у 2019 році.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 8-18 лютого

Дослівно: "Зараз найбільшу підтримку серед населення має Володимир Зеленський, за якого готові голосувати 44,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором (+14% порівняно з 2019 роком). Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (13,1%, порівняно з 2019 роком +1,4%) і Петро Порошенко (11,6%, порівняно з 2019 роком -4,3%)".

Деталі: Під час першого туру Зеленський 30% підтримки громадян України, а у другий тур виборів потрапив разом із ним 5-й президент Петро Порошенко.

Наразі, за результатами опитування, конкуренцію Зеленському міг би скласти співголова "Опозиційної платформи – за життя" Юрій Бойко.

 

Опитування проводилося з 8 по 18 лютого 2020 року Київським міжнародним інститутом соціології. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів від 18 років у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%. 

Передісторія: 

  • Раніше соціологи повідомляли, що в Україні різко зросла кількість незадоволених курсом Зеленського.
  • За результатами аналогічного лютневого опитування соцгрупи "Рейтинг" Зеленського у першому турі готові підтримати 40% громадян
  • За результатами опитування "Рейтингу", у лютому 2020 року Зеленському довіряють 51,5%, не довіряють – 41%. Соціологи відзначають, що рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%. 
  • У першому турі виборів 31 березня 2019 року за Зеленського проголосували 30.24% виборців. У другому турі  21 квітня 2019 року Зеленського підтримали 73,22% виборців.

          

Українська правда
Теми: Зеленський рейтинг президент опитування соціологія


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