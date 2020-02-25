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Зеленского на выборах готовы поддержать еще больше украинцев

Вторник, 25 февраля 2020, 11:14
Зеленского на выборах готовы поддержать еще больше украинцев

Если бы первый тур президентских выборов состоялся в феврале 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы на 14% граждан больше, чем в 2019 году.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 8-18 февраля

Дословно: "Сейчас наибольшую поддержку среди населения имеет Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2% среди тех, кто определился со своим выбором (+14% по сравнению с 2019 годом). Второе-третье места делят Юрий Бойко (13,1% по сравнению с 2019 годом + 1,4%) и Петр Порошенко (11,6% по сравнению с 2019 годом -4,3%)".

Детали: Во время первого тура Зеленский получил 30% поддержки граждан Украины, а во второй тур выборов попал вместе с ним 5-м президентом Петром Порошенко.

Сейчас, по результатам опроса, конкуренцию Зеленскому мог бы составить сопредседатель "Оппозиционного платформы - за жизнь" Юрий Бойко.

 

Опрос проводился с 8 по 18 февраля 2020 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов от 18 лет в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Предыстория: 

  • Ранее социологи сообщили, что в Украине резко выросло количество недовольных курсом Зеленского.
  • По результатам аналогичного февральского опроса соцгруппы "Рейтинг" Зеленского в первом туре готовы поддержать 40% граждан.
  • По результатам опроса "Рейтинга", в феврале 2020 Зеленскому доверяют 51,5%, не доверяют - 41%. Социологи отмечают, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года - тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли - только 13,5%.
  • В первом туре выборов 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30.24% избирателей. Во втором туре 21 апреля 2019 года Зеленского поддержали 73,22% избирателей.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийрейтингпрезидентопроссоциология
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