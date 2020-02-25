Зелинского на выборах готовы поддержать еще больше украинцев

2496 просмотров
Вторник, 25 февраля 2020, 12:14

Если бы первый тур президентских выборов состоялся в феврале 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы на 14% граждан больше, чем в 2019 году.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 8-18 февраля

Дословно: "Сейчас наибольшую поддержку среди населения имеет Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2% среди тех, кто определился со своим выбором (+14% по сравнению с 2019 годом). Второе-третье места делят Юрий Бойко (13,1% по сравнению с 2019 годом + 1,4%) и Петр Порошенко (11,6% по сравнению с 2019 годом -4,3%)".

Детали: Во время первого тура Зеленский получил 30% поддержки граждан Украины, а во второй тур выборов попал вместе с ним 5-м президентом Петром Порошенко.

Сейчас, по результатам опроса, конкуренцию Зеленскому мог бы составить сопредседатель "Оппозиционного платформы - за жизнь" Юрий Бойко.

 

Опрос проводился с 8 по 18 февраля 2020 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов от 18 лет в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Предыстория: 

  • Ранее социологи сообщили, что в Украине резко выросло количество недовольных курсом Зеленского.
  • По результатам аналогичного февральского опроса соцгруппы "Рейтинг" Зеленского в первом туре готовы поддержать 40% граждан.
  • В первом туре выборов 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30.24% избирателей. Во втором туре 21 апреля 2019 года Зеленского поддержали 73,22% избирателей.

Украинская правда
Темы: Зеленский рейтинг президент опрос социология


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленского на выборах готовы поддержать 40% 24 февраля 2020, 14:35
Стало известно, кто у Зеленского курирует строительную отрасль 24 февраля 2020, 13:08
Зеленский дал орден известному танцору 24 февраля 2020, 11:27
Все новости
Главные новости
Чорновол огласили подозрение: напала на человека на суде по Пашинскому
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Глава ВОЗ: Пик эпидемии китайского коронавируса уже прошел
Махинации в оборонке: у Винника и Пашинского прошли обыски
Все новости
интервью

Опыт ветерана: Денис Демин – от студента, через войну, к шефу пиццы в Pizza Veterano

Образование

ВНО по украинскому языку и литературе: подготовка, онлайн ресурсы, лайфхаки от экспертов

улыбнитесь!

8 смешных фото, которые поймут только родители

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!