У "Слузі народу" розповіли, де шукатимуть голоси для змін у Конституцію

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Вівторок, 25 лютого 2020, 12:23

Фракція партії "Слуга народу" розраховує на голоси "Голосу" і групи "За майбутнє" під час голосування за  внесення змін до Конституції щодо децентралізації.

Джерело: коментар депутата "Слуги народу" Віталія Безгіна "Українській правді"

Пряма мова: "Серед усіх, абсолютно серед усіх. Я думаю, що найбільших союзників два — група "За майбутнє" та фракція "Голос". Вони концептуально за реформу як таку".

Деталі: Безгін зазначив, що у фракції "Європейська солідарність" також, на його думку, мали би підтримати реформу, оскільки у минулому скликанні фракція БПП її підтримувала. Але "Слуга народу" не розраховує на їхні голоси як пріоритетні,  оскільки вони перебувають у жорсткій опозиції. Втім, він додав, що вони будуть раді їхній допомозі.

Що було раніше: У партії "Слуга народу" вважають, що реформу децентралізації влади можливо провести до місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Депутати розраховують вийти на фінішну пряму в підготовці змін до Конституції в частині децентралізації влади вже в березні.

У партії влади залишаються на позицій не закріплювати в Конституції України особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо:

  • Для внесення змін до Конституції України щодо децентралізації провладній "Слузі народу" треба зібрати щонайменше 300 голосів у сесій залі. Наразі чисельність фракції - 248 депутатів.

Українська правда


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