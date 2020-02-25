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В "Слуге народа" рассказали, где будут искать голоса для изменений в Конституцию

Вторник, 25 февраля 2020, 11:23
В Слуге народа рассказали, где будут искать голоса для изменений в Конституцию

Фракция партии "Слуга народа" рассчитывает на голоса "Голоса" и группы "За будущее" во время голосования за внесение изменений в Конституцию относительно децентрализации.

Источник: комментарий депутата "Слуги народа" Виталия Безгина "Украинской правде"

Прямая речь: "Среди всех, абсолютно всех. Я думаю, что наибольших союзников два – группа "За будущее" и фракция "Голос". Они концептуально за реформу как таковую".

Детали: Безгин отметил, что во фракции "Европейская солидарность" также, по его мнению, должны были бы  поддержать реформу, поскольку в прошлом созыве фракция БПП ее поддерживала. Но "Слуга народа" не рассчитывает на их голоса в качестве приоритетных, поскольку они находятся в жесткой оппозиции. Впрочем, он добавил, что они будут рады их помощи.

Что было раньше: В партии "Слуга народа" считают, что реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов, которые запланированы на 25 октября 2020 года.

Депутаты рассчитывают выйти на финишную прямую в подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации власти уже в марте.

В партии власти остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним:

  • Для внесения изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации провластной "Слуге народа" надо собрать не менее 300 голосов в сессионном зале. В настоящее время численность фракции – 248 депутатов.

Украинская правда
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