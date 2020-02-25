В "Слуге народа" рассказали, где будут искать голоса для изменений в Конституцию

Фракция партии "Слуга народа" рассчитывает на голоса "Голоса" и группы "За будущее" во время голосования за внесение изменений в Конституцию относительно децентрализации.

Источник: комментарий депутата "Слуги народа" Виталия Безгина "Украинской правде"

Прямая речь: "Среди всех, абсолютно всех. Я думаю, что наибольших союзников два – группа "За будущее" и фракция "Голос". Они концептуально за реформу как таковую".

Детали: Безгин отметил, что во фракции "Европейская солидарность" также, по его мнению, должны были бы поддержать реформу, поскольку в прошлом созыве фракция БПП ее поддерживала. Но "Слуга народа" не рассчитывает на их голоса в качестве приоритетных, поскольку они находятся в жесткой оппозиции. Впрочем, он добавил, что они будут рады их помощи.

Что было раньше: В партии "Слуга народа" считают, что реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов, которые запланированы на 25 октября 2020 года.

Депутаты рассчитывают выйти на финишную прямую в подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации власти уже в марте.

В партии власти остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним: