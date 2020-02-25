Гончарук назвав головний здобуток десятиріччя

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що головним здобутком України за останні 10 років є демократія.

Джерело: Укрінформ із посиланням на виступ голови уряду на форумі реформ у Києві

Пряма мова: "Головним здобутком нашої країни за останні 10-ліття є демократія, і як демократія ми уже відбулися, Звичайно, це робить нас більш вразливими, бо інформаційні війни дають можливість комусь розхитувати ситуацію, намагатися зіштовхувати різні частини суспільства, але головне, що в нас є дух свободи і бажання змінюватися. Ми точно як країна в цьому плані вже відбулися".

Деталі: За словами Гончарука, минулого року уряд був в основному зосереджений на енергетичній безпеці країни. На сьогодні головним завданням держави є трансформація економіки , зокрема ринків праці, землі та капіталу.

Прем'єр-міністр переконаний, що країна може бути змінена найближчим часом докорінно.

Нагадаємо: 25 лютого проводиться "Форум реформ: на шляху до Вільнюса", де політики та експерти громадянського суспільства обговорюють прогрес впровадження реформ за перші півроку діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.