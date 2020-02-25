Гончарук назвал главное достижение десятилетия

Источник: Укринформ со ссылкой на выступление главы правительства на форуме реформ в Киеве

Прямая речь: "Главным достижением нашей страны за последние 10-летие является демократия, и как демократия мы уже состоялись, Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись".

Детали: По словам Гончарука, в прошлом году правительство было в основном сосредоточено на энергетической безопасности страны. На сегодня главной задачей государства является трансформация экономики, в частности рынков труда, земли и капитала.

Премьер-министр убежден, что страна может быть изменена в ближайшее время коренным образом.

Напомним: 25 февраля проводится "Форум реформ: на пути к Вильнюсу", где политики и эксперты гражданского общества обсуждают прогресс реформ за первые полгода деятельности правительства и парламента, а также приоритеты реформ в Украине на 2020-2021 годы.