Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Українська – для комедій": щодо продюсерки "1+1" порушили справу

Вівторок, 25 лютого 2020, 14:38
Українська – для комедій: щодо продюсерки 1+1 порушили справу

Столичні правоохоронці внесли інформацію до ЄРДР через слова продюсерки телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої про українську мову.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Володимира Ар’єва, заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі "Українській правді"

Нардеп опублікував відповідь поліції на своє звернення.

Дослівно відповідь поліції: "10.02.2020 слідчим відділом Подільського управління поліції відомості, які містяться у зверненні (Арєва – ред.), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100070000502 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії)".

Деталі: "Українській правді" інформацію про відкриття провадження підтвердити у правоохоронних органах.

Пряма мова Тракала: "За зверненням народного депутата слідчі Подільского управління поліції Києва розпочали кримінальне провадження. Буде проведена перевірка викладених у зверненні фактів".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Що було раніше: У лютому Єремєєва під час презентації нового сезону каналу сказала: "Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії".

За її словами, навесні "1+1" показуватиме мелодрами російською мовою, бо українська складніша для цього жанру. Крім того "артистам поки ще важко працювати українською", що "збільшує тривалість створення і впливає на бюджет".

В коментарі УП.Життя Єремеєва розповіла, що у цій розмові не йшлося "про будь яке упередження з нашого боку стосовно українсьої мови, лише про виробничі нюанси".

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: мователебаченняскандалукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
мова
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
Запоріжжю більше не загрожує перейменовання: комісія передумала
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: