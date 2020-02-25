"Українська – для комедій": щодо продюсерки "1+1" порушили справу

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Вівторок, 25 лютого 2020, 15:38

Столичні правоохоронці внесли інформацію до ЄРДР через слова продюсерки телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої про українську мову.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Володимира Ар’єва

Деталі: Нардеп опублікував відповідь поліції на своє звернення.

Дослівно відповідь поліції: "10.02.2020 слідчим відділом Подільського управління поліції відомості, які містяться у зверненні (Арєва – ред.), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100070000502 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії)".

Деталі: Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Що було раніше: У лютому Єремєєва під час презентації нового сезону каналу сказала: "Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії".

За її словами, навесні "1+1" показуватиме мелодрами російською мовою, бо українська складніша для цього жанру. Крім того "артистам поки ще важко працювати українською", що "збільшує тривалість створення і впливає на бюджет".

В коментарі УП.Життя Єремеєва розповіла, що у цій розмові не йшлося "про будь яке упередження з нашого боку стосовно українсьої мови, лише про виробничі нюанси".

 

"Українська правда" намагається підтвердити у правоохоронців інформацію про відкриття провадження. 

Українська правда
Теми: мова телебачення скандал українці


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