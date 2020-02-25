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"Украинский – для комедий": относительно продюсера "1+1" возбудили дело

Вторник, 25 февраля 2020, 14:38
Украинский – для комедий: относительно продюсера 1+1 возбудили дело

Столичные правоохранители внесли информацию в ЕРДР из-за слов продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой об украинском языке.

Источник: Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Владимира Арьева, заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Нардеп опубликовал ответ полиции на свое обращение.

Дословно ответ полиции: "10.02.2020 следственным отделом Подольского управления полиции сведения, содержащиеся в обращении (Арьева - ред.), внесены в Единый реестр досудебных расследований по №12020100070000502 по признакам уголовного производства, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии)".

Детали: "Украинской правде" информацию об открытии производства подтвердить в правоохранительных органах.

Прямая речь Тракало: "По обращению народного депутата следователи Подольского управления полиции Киева начали уголовное производство. Будет проведена проверка изложенных в обращении фактов".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Что было раньше: В феврале 2020 года Еремеева во время презентации нового сезона канала сказала: "Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии".

По ее словам, весной "1+1" покажет мелодрамы на русском языке, потому что украинский сложнее для этого жанра. Кроме того "артистам пока еще трудно работать на украинском", что "увеличивает продолжительность создания и влияет на бюджет".

В комментарии УП.Життя Еремеева рассказала, что в этом разговоре речь не шла "о любом предубеждение с нашей стороны по отношению к украинскому языку, только о производственных нюансах".

 

Украинская правда
Темы: языктелевидениескандалукраинцы
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