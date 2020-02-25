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Катастрофа МН17: імена 13 свідків не розголосять через загрозу для життя

Вівторок, 25 лютого 2020, 20:49
Катастрофа МН17: імена 13 свідків не розголосять через загрозу для життя

Особи 13 свідків у справі про збитий на Донбасі в 2014 році Боїнг малазійських авіаліній МН17 будуть збережені в таємниці, оскільки їхнє здоров'я та безпека знаходяться під загрозою.

Джерело: nos.nl з посиланням на прокуратуру

Деталі: Видання посилається на документи у своєму розпорядженні.

Згідно з документами, свідки "піддаються значним ризикам". Водночас, одному свідкові відмовили в проханні про анонімність.

Слідчий суддя вважає, що свідок відчуває загрозу у зв'язку зі своїми заявами, однак гарантувати йому анонімність практично неможливо.

Що передувало: Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

Глава JIT Фред Вестербеке повідомив, що у слідства немає сумнівів у тому, що літак був збитий ракетною системою "Бук" 53-ї бригади збройних сил РФ.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій.

Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Перше судове засідання призначене на 9 березня. Суд над підозрюваними у збитті літака MH-17 розтягнеться на 25 тижнів.

Передісторія:

  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
  • Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Українська правда

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Теми: MH17Нідерланди
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