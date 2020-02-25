Катастрофа МН17: особи 13 свідків не будуть розголошувати через загрозу для життя
Особи 13 свідків у справі про збитий на Донбасі в 2014 році Боїнг малазійських авіаліній МН17 будуть збережені в таємниці, оскільки їхнє здоров'я та безпека знаходяться під загрозою.
Джерело: nos.nl з посиланням на прокуратуру
Деталі: Видання посилається на документи у своєму розпорядженні.
Згідно з документами, свідки "піддаються значним ризикам". Водночас, одному свідкові відмовили в проханні про анонімність.
Слідчий суддя вважає, що свідок відчуває загрозу у зв'язку зі своїми заявами, однак гарантувати йому анонімність практично неможливо.
Що передувало: Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малазійському Боїнгу.
Глава JIT Фред Вестербеке повідомив, що у слідства немає сумнівів у тому, що літак був збитий ракетною системою "Бук" 53-ї бригади збройних сил РФ.
Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що судовий процес по МН17, який почнеться 9 березня у Нідерландах, може довести вину вищого керівництва Росії.
Нагадаємо,
- Міжнародна слідча група в 2016 році оголосила, що ракетний комплекс "Бук", використовуваний в збитті літака, прибув з Росії, а потім в травні 2018 року прийшла до висновку, що 53 зенітна ракетна бригада Росії перевезла "Бук" в 2014 році в Україну і з України.