Катастрофа МН17: имена 13 свидетелей не разгласят из-за угрозы для жизни
Личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году Боинге малазийских авиалиний МН17 будут сохранены в тайне, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой.
Источник: nos.nl со ссылкой на прокуратуру
Детали: Издание ссылается на документы в своем распоряжении.
Согласно документам, свидетели "подвергаются значительным рискам". В то же время, одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности.
Следственный судья полагает, что свидетель ощущает угрозу в связи со своими заявлениями, однако гарантировать ему анонимность практически невозможно.
Что предшествовало: Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.
Глава JIT Фред Вестербеке сообщил, что у следствия нет сомнений в том, что самолет был сбит ракетной системой "Бук" 53-й бригады вооруженных сил РФ.
3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий.
Речи идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").
Первое судебное заседание назначено на 9 марта. Суд над подозреваемыми в сбитии самолета MH-17 растянется на 25 недель.
Предыстория:
- Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
- Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.