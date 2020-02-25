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Катастрофа МН17: имена 13 свидетелей не разгласят из-за угрозы для жизни

Вторник, 25 февраля 2020, 20:49
Катастрофа МН17: имена 13 свидетелей не разгласят из-за угрозы для жизни

Личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году Боинге малазийских авиалиний МН17 будут сохранены в тайне, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой.

Источник: nos.nl со ссылкой на прокуратуру

Детали: Издание ссылается на документы в своем распоряжении.

Согласно документам, свидетели "подвергаются значительным рискам". В то же время, одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности.

Следственный судья полагает, что свидетель ощущает угрозу в связи со своими заявлениями, однако гарантировать ему анонимность практически невозможно.

Что предшествовало: Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

Глава JIT Фред Вестербеке сообщил, что у следствия нет сомнений в том, что самолет был сбит ракетной системой "Бук" 53-й бригады вооруженных сил РФ.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий.

Речи идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Первое судебное заседание назначено на 9 марта. Суд над подозреваемыми в сбитии самолета MH-17 растянется на 25 недель.

Предыстория:

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Украинская правда
Темы: MH17Нидерланды
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