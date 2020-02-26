У Сан-Франциско ввели надзвичайний стан через коронавірус

Влада Сан-Франциско оголосила про надзвичайний стан у зв’язку із епідемією китайського коронавірусу, хоча випадків зараження у місті не зафіксовано.

Джерело: The Hill

Деталі: Мер міста Лондон Брід заявив, що таким чином влада робить всі необхідні кроки, щоб захистити місцевих жителів. Брід вважає, що місто має бути готовим до будь-якого розвитку подій, особливо з огляду на те, що ситуація із поширенням вірусу швидко змінюється.

Завдяки надзвичайному стану влада міста може збирати матеріальні та людські ресурси для швидкого реагування на можливі випадки хвороби.

25 лютого у США було зафіксовано 53 випадки зараження коронавірусом.

Читайте також: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія: