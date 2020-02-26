У Сан-Франциско ввели надзвичайний стан через коронавірус
Влада Сан-Франциско оголосила про надзвичайний стан у зв’язку із епідемією китайського коронавірусу, хоча випадків зараження у місті не зафіксовано.
Джерело: The Hill
Деталі: Мер міста Лондон Брід заявив, що таким чином влада робить всі необхідні кроки, щоб захистити місцевих жителів. Брід вважає, що місто має бути готовим до будь-якого розвитку подій, особливо з огляду на те, що ситуація із поширенням вірусу швидко змінюється.
Завдяки надзвичайному стану влада міста може збирати матеріальні та людські ресурси для швидкого реагування на можливі випадки хвороби.
25 лютого у США було зафіксовано 53 випадки зараження коронавірусом.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.