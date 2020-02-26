В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-коронавируса
Власти Сан-Франциско объявили о чрезвычайном положении в связи с эпидемией китайского коронавируса, хотя случаев заражения в городе не зафиксировано.
Источник: The Hill
Детали: Мэр города Лондон Брид заявила, что таким образом власть делает все необходимые шаги, чтобы защитить местных жителей. Она считает, что город должен быть готов к любому развитию событий, особенно учитывая то, что ситуация с распространением вируса быстро меняется.
Благодаря чрезвычайному положению власти города могут собирать материальные и человеческие ресурсы для быстрого реагирования на возможные случаи болезни.
25 февраля в США было зафиксировано 53 случая заражения коронавируса.
Читайте также: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя
Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей к панике в Украине
Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.