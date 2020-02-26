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В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-коронавируса

Среда, 26 февраля 2020, 03:03

Власти Сан-Франциско объявили о чрезвычайном положении в связи с эпидемией китайского коронавируса, хотя случаев заражения в городе не зафиксировано.

Источник: The Hill

Детали: Мэр города Лондон Брид заявила, что таким образом власть делает все необходимые шаги, чтобы защитить местных жителей. Она считает, что город должен быть готов к любому развитию событий, особенно учитывая то, что ситуация с распространением вируса быстро меняется.

Благодаря чрезвычайному положению власти города могут собирать материальные и человеческие ресурсы для быстрого реагирования на возможные случаи болезни.

25 февраля в США было зафиксировано 53 случая заражения коронавируса.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСША
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