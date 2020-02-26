В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-коронавируса

Власти Сан-Франциско объявили о чрезвычайном положении в связи с эпидемией китайского коронавируса, хотя случаев заражения в городе не зафиксировано.

Источник: The Hill

Детали: Мэр города Лондон Брид заявил, что таким образом власть делает все необходимые шаги, чтобы защитить местных жителей. Он считает, что город должен быть готов к любому развитию событий, особенно учитывая то, что ситуация с распространением вируса быстро меняется.

Благодаря чрезвычайному положению власти города могут собирать материальные и человеческие ресурсы для быстрого реагирования на возможные случаи болезни.

25 февраля в США было зафиксировано 53 случая заражения коронавируса.

Читайте также: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей к панике в Украине

Предыстория: