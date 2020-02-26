Зеленський: канал ATR продовжить мовлення

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Середа, 26 лютого 2020, 11:04

Президент Володимир Зеленський запевнив, що кримськотатарський канал ATR продовжить своє мовлення за допомогою державної підтримки.

Джерело: виступ президента на форумі "Age of Crimea"

Пряма мова: "Канал ATR продовжить своє мовлення, ніхто не позбавить їх державної підтримки".

Що передувало: ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.

Наприкінці січня гендиректор ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.

Через проблеми із фінансування канал на 90% скоротив виробництво власних програм, скоротив 45% колективу, скоротив випуски новин і припинив прямі ефіри.

10 лютого ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.

28 грудня 2019 року держава перерахувала телеканалу 15 млн грн, коли усі банки були закриті і жодні операції не можна було провести. ATR, відповідно до закону, змушений був повернути ці гроші державі.

У 2020 році з держбюджету України на фінансування телеканалу виділено 50 млн грн. Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх заблокувало казначейство.

У зв'язку з недофінансуванням ATR запустив збір коштів.

Нагадаємо: 

  • ATR входить до складу холдинга Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale та радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники - Рефат Чубаров, Мавілє Ісмаілова, Іса Хайбуллаєв.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Зеленський телебачення кримські татари


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