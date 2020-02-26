Зеленский: канал ATR продолжит вещание

Президент Владимир Зеленский заверил, что крымскотатарский канал ATR продолжит свое вещание с помощью государственной поддержки.

Источник: выступление президента на форуме "Age of Crimea"

Прямая речь: "Канал ATR продолжит свое вещание, никто не лишит их государственной поддержки".

Предыстория: ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.

В конце января 2020 г. гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из госбюджета.

Из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сократил 45% коллектива, сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансировании из госбюджета.

28 декабря 2019 года государство перечислило телеканалу 15 млн грн, когда все банки были закрыты и никаких действий нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству.

В 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 млн грн. Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство.

В связи с недофинансированием ATR запустил сбор средств.

Напомним: