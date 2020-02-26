Міськрада Харкова знову повернула на мапу проспект Жукова

Харківська міськрада знову проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.

Джерело: сайт Харківської міської ради

Деталі: На черговій сесії міськради "за" проголосували 52 депутати.

За словами секретаря міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Олексія Хорошковатого, кілька ветеранських організацій звернулися до міськради з ініціативою про повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова.

Міська влада зазначає, що протягом місяця проводила громадське обговорення. Хорошоватий заявив, що за результатами поданих пропозицій, на підтримку перейменування проспекту виступили 11 тисяч 193 осіб, що складає 86% від загальної кількості голосів.

На його думку, рішення про повернення проспекту імені Жукова буде слушним з точки зору святкування 75 років закінчення Другої світової війни і 75-тої річниці підписання капітуляції Німеччини.

Перед голосуванням Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що у законі про декомунізацію "дійсно є різночитання, які використовуються певними силами для розхитування ситуації навколо перейменування проспекту". Але міська влада все одно має намір скористатися своїм правом давати назви об'єктам топоніміки міста.

Пряма мова: "Ми вибрали послідовний план дій: у рамках своїх повноважень і в законодавчому полі, якщо потрібно - у суді, будемо продовжувати відстоювати право харків'ян на історичну пам'ять".

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