Міськрада Харкова знову повернула на мапу проспект Жукова
Харківська міськрада знову проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.
Джерело: сайт Харківської міської ради
Деталі: На черговій сесії міськради "за" проголосували 52 депутати.
За словами секретаря міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Олексія Хорошковатого, кілька ветеранських організацій звернулися до міськради з ініціативою про повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова.
Міська влада зазначає, що протягом місяця проводила громадське обговорення. Хорошоватий заявив, що за результатами поданих пропозицій, на підтримку перейменування проспекту виступили 11 тисяч 193 осіб, що складає 86% від загальної кількості голосів.
На його думку, рішення про повернення проспекту імені Жукова буде слушним з точки зору святкування 75 років закінчення Другої світової війни і 75-тої річниці підписання капітуляції Німеччини.
Перед голосуванням Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що у законі про декомунізацію "дійсно є різночитання, які використовуються певними силами для розхитування ситуації навколо перейменування проспекту". Але міська влада все одно має намір скористатися своїм правом давати назви об'єктам топоніміки міста.
Пряма мова: "Ми вибрали послідовний план дій: у рамках своїх повноважень і в законодавчому полі, якщо потрібно - у суді, будемо продовжувати відстоювати право харків'ян на історичну пам'ять".
Передісторія:
- У травні 2016 року голова Харківської обласної держадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки Харкова" в рамках закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тотаталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їхньої символіки".
- Воно зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту – на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).
- 19 червня 2019 року Харківська міська рада повернула проспектуПетра Григоренка ім'я маршала Жукова попри мітинги.
- 5 вересня Харківський окружний адмінсуд задовольнив адміністративний позов різних політиків і політсил про скасування рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова, пославшись на порушення процедури: не було громадського обговорення.
- Харківська міськрада подала апеляцію. 8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.