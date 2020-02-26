Горсовет Харькова снова вернул на карту проспект Жукова
Харьковский горсовет снова проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова.
Источник: сайт Харьковского городского совета
Детали: На очередной сессии горсовета "за" проголосовали 52 депутата.
По словам секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого, несколько ветеранских организаций обратились в горсовет с инициативой о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.
Городские власти отмечают, что в течение месяца проводили общественное обсуждение. Хорошоватый заявил, что по результатам поданных предложений, в поддержку переименования проспекта выступили 11 193 человек, что составляет 86% от общего количества голосов.
По его мнению, решение о возвращении проспекта имени Жукова будет правильным с точки зрения празднования 75 лет окончания Второй мировой войны и 75-й годовщины подписания капитуляции Германии.
Перед голосованием Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что в законе о декоммунизации "действительно есть разночтения, которые используют определенные силы для расшатывания ситуации вокруг переименования проспекта". Но городские власти все равно намерены воспользоваться своим правом давать названия объектам топонимики города.
Прямая речь: "Мы выбрали последовательный план действий: в рамках своих полномочий и в законодательном поле, если нужно - в суде, будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память".
Предыстория:
- В мае 2016 года глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
- Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" в "Дворец спорта", а одноименного проспекта – в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
- 19 июня Харьковский городской совет вернул проспектуПетра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги. В тот же день Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.
- 5 сентября Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск ряда политиков и политсил об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова, сославшись на нарушение процедуры: не было общественного обсуждения.
- Харьковский горсовет подал апелляцию. 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.