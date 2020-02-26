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Українці розділились порівну у питанні переговорів з бойовиками

Середа, 26 лютого 2020, 14:02
Українці розділились порівну у питанні переговорів з бойовиками

Думки українців щодо ідеї започаткування офіційних переговорів влади з керівниками так званих "ДНР" і "ЛНР" розділились порівну.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 13 по 17 лютого

Дослівно: "Суперечливою є громадська думка стосовно започаткування офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом "ДНР" і "ЛНР" – частка тих, хто підтримує цю ідею (41%), статистично значуще не відрізняється від частки тих, хто її не підтримує (40%)".

Деталі: Крім того, 48% опитаних не підтримують налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з бойовиками "ДНР" і "ЛНР", підтримують – 35%. 

 

Також 41% українців не підтримують ідею припинення фінансування окупованих територій (виплату пенсій, зарплат тощо). Підтримують це – 36%.  

Опитування проходило з 13 по 17 лютого серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Чому це важливо: Росія з 2014 року вторглася на український Донбас і почала війну. Генштаб ЗСУ і міжнародні спостерігачі багаторазово фіксували на Донбасі російських військових, танки і нове російське озброєння.

Україна визнала Росію країною-агресором. Дії РФ на сході України засудили багато держав світу і ввели проти неї санкції.

При цьому керівництво Росії постійно заперечує, що на Донбасі воюють її найманці і техніка. Також Кремль постійно заявляє про необхідність "вести діалог між сторонами конфлікту" і про свою нібито готовність допомагати і сприяти у вирішенні конфлікту.

Тільки на прес-конференції у грудні 2019 року президент Росії Володимир Путін фактично натякнув, що на Донбасі може бути російська зброя, заявивши, що танки у бойовиків "від держав, які їм симпатизують"

Українська правда
Теми: соціологіяОРДЛОДНРЛНР
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