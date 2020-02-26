Украинцы разделились поровну в вопросе переговоров с боевиками

Мысли украинцев относительно идеи начала официальных переговоров власти с руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" разделились поровну.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 13 по 17 февраля

Дословно: "Противоречивым является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством "ДНР" и "ЛНР" – доля тех, кто поддерживает эту идею (41%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (40 %)".

Детали: Кроме того, 48% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с боевиками "ДНР" и "ЛНР", поддерживают – 35%.

Также 41% украинцев не поддерживают идею прекращения финансирования оккупированных территорий (выплату пенсий, зарплат и т.д.). Поддерживают это – 36%.

Опрос проходил с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Почему это важно: Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.

Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.

При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта.

Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков "от государств, которые им симпатизируют".