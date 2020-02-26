Богдан показав свою довідку про зарплату в ОП
Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заробив на цій посаді майже 200 тисяч грн, але так їх і не отримав
Джерело: Богдан у facebook
Пряма мова: "Щодо різноманітних критиків мого фінансового стану… за час роботи жодного хабаря не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей які заробив на адвокатській ниві. Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність".
Деталі: Згідно з опублікованим Богданом документом, екс-голова ОП за 5 місяців роботи на посаді заробив трохи більше 200 тисяч гривень після вирахування податків.
Там також вказано, що заробітну плату Богдан фактично не отримав і вона була депонована на рахунок в Державній казначейській службі.
Крім того ексголова ОП опублікував заяву на ім'я керівника ДУС з проханням перерахувати ці кошти на користь Благодійного фонду "Таблеточки".
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Президент у тумані. Зеленський між Богданом і Єрмаком
Передісторія:
- 10 лютого Андрій Богдан подав у відставку з посади керівника Офісу президента.
- 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака.
- Президент пояснив, що конфлікти заважають працювати– тому доводиться когось втрачати.