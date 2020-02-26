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Богдан показав свою довідку про зарплату в ОП

Середа, 26 лютого 2020, 15:43
Богдан показав свою довідку про зарплату в ОП

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заробив на цій посаді майже 200 тисяч грн, але так їх і не отримав

Джерело: Богдан у facebook

Пряма мова: "Щодо різноманітних критиків мого фінансового стану… за час роботи жодного хабаря не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей які заробив на адвокатській ниві. Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність".

Деталі: Згідно з опублікованим Богданом документом, екс-голова ОП за 5 місяців роботи на посаді заробив трохи більше 200 тисяч гривень після вирахування податків.

Там також вказано, що заробітну плату Богдан фактично не отримав і вона була депонована на рахунок в Державній казначейській службі.

Крім того ексголова ОП опублікував заяву на ім'я керівника ДУС з проханням перерахувати ці кошти на користь Благодійного фонду "Таблеточки".

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Теми: БогданОфіс президента
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