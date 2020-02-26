Богдан показал свою справку о зарплате в ОП

1983 просмотра
Среда, 26 февраля 2020, 16:43

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заработал на этом посту почти 200 тысяч грн, но так их и не получил

Источник: Богдан в facebook

Прямая речь: "По разнообразных критиков моего финансового положения ... за время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность ".

Детали: Согласно опубликованным Богданом документом, экс-председатель ОП за 5 месяцев работы в должности заработал чуть больше 200 тысяч гривень после вычета налогов.

Там также указано, что заработную плату Богдан фактически не получил и она была депонирована на счет в Государственной казначейской  службе.

Кроме того экс-глава ОП опубликовал заявление на имя руководителя ГУД с просьбой перечислить эти средства в пользу Благотворительного фонда "Таблеточки".

Знать больше: "Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?"

Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком

Предыстория: 

Темы: Богдан Офис президента


powered by lun.ua
Материалы по теме
Богдан после увольнения из ОП: Друзья, очень скучаю за вами, не сплю, не ем 17 февраля 2020, 11:48
Подкаст "Кляті питання": Почему Андрей Ермак заменил Андрея Богдана? 16 февраля 2020, 06:00
Богдан отшутился про отставку фотожабой ко Дню влюбленных 14 февраля 2020, 22:30
Все новости
Главные новости
Офис президента рассматривает на пост министра "серого кардинала" МИД Януковича
МОЗ ввел новый алгоритм действий на границе для предотвращения коронавируса
Гончарук о встрече с Тигипко: Нужно усилить правительство
Перед Зеленским Тигипко встречался с Гончаруком – источники
Все новости
Видео

"Будь леди, говорили они": Сильный феминистичний манифест взорвал сеть

психология

Страх перед "Нет". 8 советов как не бояться отказа

еда

Как сделать макароны дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!