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Богдан показал свою справку о зарплате в ОП

Среда, 26 февраля 2020, 15:43
Богдан показал свою справку о зарплате в ОП

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заработал на этом посту почти 200 тысяч грн, но так их и не получил

Источник: Богдан в facebook

Прямая речь: "По разнообразных критиков моего финансового положения ... за время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность ".

Детали: Согласно опубликованным Богданом документом, экс-председатель ОП за 5 месяцев работы в должности заработал чуть больше 200 тысяч гривень после вычета налогов.

Там также указано, что заработную плату Богдан фактически не получил и она была депонирована на счет в Государственной казначейской  службе.

Кроме того экс-глава ОП опубликовал заявление на имя руководителя ГУД с просьбой перечислить эти средства в пользу Благотворительного фонда "Таблеточки".

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Предыстория: 

Темы: БогданОфис президента
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