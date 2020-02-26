Богдан показал свою справку о зарплате в ОП
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заработал на этом посту почти 200 тысяч грн, но так их и не получил
Источник: Богдан в facebook
Прямая речь: "По разнообразных критиков моего финансового положения ... за время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность ".
Детали: Согласно опубликованным Богданом документом, экс-председатель ОП за 5 месяцев работы в должности заработал чуть больше 200 тысяч гривень после вычета налогов.
Там также указано, что заработную плату Богдан фактически не получил и она была депонирована на счет в Государственной казначейской службе.
Кроме того экс-глава ОП опубликовал заявление на имя руководителя ГУД с просьбой перечислить эти средства в пользу Благотворительного фонда "Таблеточки".
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Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком
Предыстория:
- 10 февраля Андрей Богдан подал в отставку с поста руководителя Офиса президента.
- 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.
- Президент пояснил, что конфликты мешают работать – поэтому приходится кого-то терять.