Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо розтрати бюджету Інститутом раку

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Середа, 26 лютого 2020, 20:42

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів під час закупівель службовими особами Інституту раку Міністерства охорони здоров’я.

Джерело: прокуратура Києва

Дослівно: "Згідно з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ народним депутатом, керівництво Національного Інституту Раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори із закупівлі продуктів харчування з "потрібними" постачальниками.

При цьому вартість тендерів становить допорогову суму 199 тис. грн з метою уникнення онлайн-аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон".

Деталі: Прокуратура розпочала розслідування за ч.5 ст.191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).

Що передувало: Народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова повідомила, що Інститут раку закуповує продукти харчування у своїх ФОПів і за цінами, що в 1,5-два рази вищі за ринкові.

При цьому нардепка відзначила, що корупція в Інституті раку процвітає, тому що "Міністерство охорони здоров'я банально закриває очі на те, що відбувається".

Передісторія:

  • Інститут раку постійно потрапляє в корупційні скандали. 
  • У серпні 2019 року столичні правоохоронці спіймали лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, у медустанові пройшли обшуки. 
  • У вересні прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до корупційних схем у медзакладі.
  • У жовтні аудит в Інституті раку виявив безсистемні закупівлі та невикористане обладнання.

Українська правда
Теми: прокуратура МОЗ корупція держзакупівлі


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