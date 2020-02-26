Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо розтрати бюджету Інститутом раку
Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів під час закупівель службовими особами Інституту раку Міністерства охорони здоров’я.
Джерело: прокуратура Києва
Дослівно: "Згідно з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ народним депутатом, керівництво Національного Інституту Раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори із закупівлі продуктів харчування з "потрібними" постачальниками.
При цьому вартість тендерів становить допорогову суму 199 тис. грн з метою уникнення онлайн-аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон".
Деталі: Прокуратура розпочала розслідування за ч.5 ст.191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).
Що передувало: Народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова повідомила, що Інститут раку закуповує продукти харчування у своїх ФОПів і за цінами, що в 1,5-два рази вищі за ринкові.
При цьому нардепка відзначила, що корупція в Інституті раку процвітає, тому що "Міністерство охорони здоров'я банально закриває очі на те, що відбувається".
Передісторія:
- Інститут раку постійно потрапляє в корупційні скандали.
- У серпні 2019 року столичні правоохоронці спіймали лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, у медустанові пройшли обшуки.
- У вересні прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до корупційних схем у медзакладі.
- У жовтні аудит в Інституті раку виявив безсистемні закупівлі та невикористане обладнання.