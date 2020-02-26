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Прокуратура возбудила уголовное дело по растрате бюджета Институтом рака

Среда, 26 февраля 2020, 19:42
Прокуратура возбудила уголовное дело по растрате бюджета Институтом рака

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств при закупках служебными лицами Института рака Министерства здравоохранения.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "Согласно информации, обнародованной в СМИ народным депутатом, руководство Национального Института Рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договора по закупке продуктов питания с " нужными" поставщиками.

При этом стоимость тендеров составляет допороговую сумму 199 тыс. грн с целью избежания онлайн-аукционов через систему ProZorro, как того требует закон".

Детали: Прокуратура начала расследование по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере).

Что предшествовало: Народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова сообщила, что Институт рака закупает продукты питания у своих ФОПов и по ценам в полтора-два раза выше рыночных.

При этом нардеп отметила, что коррупция в Институте рака процветает, потому что "Минздрав банально закрывает глаза на то, что происходит".

Предыстория:

  • Институт рака постоянно попадает в коррупционные скандалы.
  • В августе 2019 года столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.
  • В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении. 
  • В октябре аудит в Институте рака обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование.

Украинская правда
Темы: прокуратураМинздравкоррупциягосзакупки
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