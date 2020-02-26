Прокуратура возбудила уголовное дело по растрате бюджета Институтом рака

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств при закупках служебными лицами Института рака Министерства здравоохранения.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "Согласно информации, обнародованной в СМИ народным депутатом, руководство Национального Института Рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договора по закупке продуктов питания с " нужными" поставщиками.

При этом стоимость тендеров составляет допороговую сумму 199 тыс. грн с целью избежания онлайн-аукционов через систему ProZorro, как того требует закон".

Детали: Прокуратура начала расследование по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере).

Что предшествовало: Народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова сообщила, что Институт рака закупает продукты питания у своих ФОПов и по ценам в полтора-два раза выше рыночных.

При этом нардеп отметила, что коррупция в Институте рака процветает, потому что "Минздрав банально закрывает глаза на то, что происходит".

Предыстория: