Перші випадки коронавірусу виявили ще у 6 країнах світу

Перші випадки Covid-19 зафіксували в Греції, Пакистані, Норвегії, Фінляндії, Бразилії, Румунії. В Італії кількість хворих сягнула 400.

Джерело: Reuters, BBC, CNN, France24

Деталі: Перший випадок захворювання в Греції виявили у 38-річної жінки, яка повернулася 23 лютого додому з північної Італії.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, 10-15 людей, із якими спілкувалася пацієнтка, помістили на карантин.

Влада Пакистану заявила про перші два випадки зараження. Один із них виявили в Карачі у 22-річного чоловіка, який приїхав з Ірану.

У Норвегії підтверджений перший випадок коронавірусу у громадянина, який повернувся з Китаю в кінці минулого тижня. Весь цей час він перебував удома на "самокарантині".

Про позитивний результат перевірки на коронавірус повідомили в університетській лікарні Гельсінкі 26 лютого ввечері.

Згідно з повідомленням, жінка "працездатного віку" підхопила вірус під час поїздки до Мілана.

Міністр охорони здоров'я Бразилії також підтвердив перший випадок Covid-19 в країні. 61-річний бразилець повернувся в Сан-Паулу 22 лютого після поїздки в Італію.

У день приїзду у нього не було симптомів і він провів вихідні зі своєю сім'єю, і лише в понеділок, 24 лютого, поїхав у поліклініку.

У МОЗ Румунії заявили про перший випадок захворювання - у чоловіка на південному заході країни. Згідно з повідомленням, пацієнт контактував у Румунії з туристом із Італії на початку лютого. Хворого переведуть в інфекційне відділення шпиталю в Бухаресті.

Як повідомляє BBC, кількість хворих в Італії внаслідок 25-відсоткового стрибка у статистиці заражених протягом доби зросла до 400.

Крім того, нові випадки захворювання виявили в Німеччині. 25-річний чоловік у Баден-Вюртемберзі на південному заході країни захворів після поїздки в Мілан, іще один чоловік на півночі Німеччини – у критичному стані.

Що передувало: 26 лютого міністр охорони здоров’я Грузії заявила про перший випадок захворювання на вірус. Пацієнт - у віці близько 50 років, приїхав з Ірану через Азербайджан. Симптоми у нього виявили на кордоні.

В Італії зафіксували дванадцяту смерть від коронавірусу: помер 70-річний у регіоні Емілія-Романья, проживав у Ломбардії.

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