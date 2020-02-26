Первые случаи коронавируса обнаружили еще в 5 странах мира

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Среда, 26 февраля 2020, 23:52

Первые случаи Covid-19 зафиксированы в Греции, Пакистане, Норвегии, Финляндии, Бразилии, в Италии число заболевших достигло 400.

Источник: Reuters, BBC, CNN, France24

Детали: Первый случай заболевания в Греции обнаружен у 38-летней женщины, вернувшейся 23 февраля домой из северной Италии.

Согласно сообщению Минздрава, 10-15 человек, с которыми общалась пациентка, помещены на карантин.

Власти Пакистана заявили о первых двух случаях заражения. Один из них обнаружен в Карачи у у 22-летнего мужчины, приехавшего из Ирана.

В Норвегии подтвержден первый случай коронавируса у гражданина, вернувшегося из Китая в конце прошлой недели. Все это время он находился дома на "самокарантине".

О положительном результате теста на коронавирус сообщили в университетской больнице Хельсинки 26 февраля вечером.

Согласно сообщению больницы, "женщина трудоспособного возраста" подверглась воздействию вируса во время поездки в Милан.

Министр здравоохранения Бразилии также подтвердил первый случай нового коронавируса в стране. 61-летний бразилец вернулся в Сан-Паулу 22 февраля после поездки в Италию.

В день приезда у него не было никаких симптомов и он провел выходные со своей семьей, прежде чем отправиться в поликлинику в понедельник, 24 февраля.

Как сообщает BBC, число случаев коронавируса в Италии в результате 25%-процентного скачка в количестве зараженных на протяжении суток возросло до 400.

Кроме того, новые случаи коронавируса обнаружены в Германии. 25-летний мужчина в Баден-Вюртемберге на юго-западе страны заболел после поездки в Милан, еще один мужчина на севере Германии – в критическом состоянии.

Украинская правда
Темы: коронавирус мир


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